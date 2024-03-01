الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تعرض الحساب الرسمى لرحاب الجمل على "الإنستجرام" لعملية قرصنة

رحاب الجمل
رحاب الجمل

تعرضت الفنانة رحاب الجمل، لعملية قرصنة لأحد حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وأكدت الفنانة لـ"الدستور"، ان الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قد تعرض لعملية قرصنة دون معرفتها الفاعل أو أسباب ذلك، لافتة إلى أنها تعمل على استعادته خلال الفترة الجارية.

شخصيات متنوعة لرحاب الجمل في مسلسلات رمضان 

وتجسد الفنانة رحاب الجمل، شخصية شقيقة الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة"، وأم الفنان الشاب أحمد أبو زيد، وزوجة الفنان هشام منصور.

يشارك في بطولة مسلسل "صدفة" بجانب الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

كما تجسد رحاب الجمل في مسلسل بيت الرفاعي دور الشقيقة الكبرى لـ"ياسين الرفاعي"، الذي يجسده أمير كرارة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

رحاب الجمل الفنانة رحاب الجمل رحاب الجمل تتعرض للقرصنة قرصنة حسابات رحاب الجمل انستجرام رحاب الجمل

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