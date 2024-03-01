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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

موعد عرض مسلسل مصطفى
موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان

يُعرض للنجم مصطفى شعبان مسلسله الجديد المعلم، بعدما لاقى حبًا كبيرًا في قلوب جمهور مسلسلات رمضان 2024، من الطلة الأولى لعمله الجديد عبر برومو المسلسل ويعرض على شاشة قناة الحياة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم 

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

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موعد عرض مسلسل المعلم

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل المعلم، ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك عبر on وعلى منصة واتش إت.


قصة مسلسل المعلم

تدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.


ابطال مسلسل المعلم


ويشارك في مسلسل المعلم عدة نجوم هم: مصطفى شعبان هاجر أحمد أحمد فؤاد سليم انتصار سهر الصايغ أحمد بدير أحمد عبدالله محمود طارق النهري سلوى خطاب منذر رياحنة سلوى عثمان هالة مرزوق محمد أبو داود عبدالعزيز مخيون حجاج عبدالعظيم مصطفى حشيش لبنى ونس فتوح أحمد علاء زينهم أسامة الهادي جان رامز محمود الليثي ميران عبدالوارث.

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