منصة واتش إت تروج لشخصية محمد شاهين في مسلسل "لحظة غضب"

يشارك الفنان محمد شاهين في بطولة مسلسل "لحظة غضب"، الذي من المقرر عرضه حصريا على منصة watch it الإلكترونية، لرمضان 2024.



ونشرت المنصة شخصية محمد شاهين خلال أحداث العمل، إذ حيث طرحت بوسترا فرديا خاص به، كاشفة أنه يجسد شخصية "مصطفى"، خلال الأحداث، وعلقت على البوستر: "استنوا مصطفى في مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCH IT الأصلية حصريًا في رمضان على WATCHIT".

منصة واتش ات تروج لمسلسل لحظة غضب

وكانت منصة watch it طرحت برومو تشويقيا لمسلسل لحظة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطر التشويق بشكل كبير على أحداثه، حيث تعمل صبا مبارك طباخة، ولكنها تفقد أثر زوجها يوم عيد ميلادها، وتبدأ رحلة بحثها عنه، وسط غموض كبير في الأحداث.

ويجمع المسلسل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في لحظة غضب.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

يذكر أن مسلسل لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.