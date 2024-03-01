مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج

تقدم الفنانة ريهام حجاج خلال أعمال مسلسلات رمضان 2024 مسلسل "صدفة"، وتقوم بتصويره في هذه الفترة ليكون متواجدًا بشكل جيد في الماراثون المقبل، حيث تمكث في موقع التصوير لفترة طويلة للانتهاء قبل أول أيام شهر رمضان 2024.

موعد عرض صدفة

وسيعرض مسلسل "صدفة" ضمن مسلسلات رمضان في أول أيام الموسم الجديد على قناة dmc، وسيتم الإعلان عن الموعد والإعادة خلال الأيام المقبلة.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على أكثر من قناة خلال الشهر الكريم، وهم dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية.



قصة مسلسل صدفة

تدور أحداث المسلسل حوّل شخصية "صدفة" التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج، والتي يحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها الصدفة في طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات "فؤاد مهران" وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التي تربطها بطلابها في المدرسة أيضًا التي تعمل بها معلمة تاريخ.



ابطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

جدير بالذكر أن مسلسل "صدفة" يعد التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، ومن المنتظر ان تشهد التجربة حالة رواج كبيرة.

حيث تتعاون ريهام خلال المسلسل مع المؤلف أيمن سلامة للمرة الرابعة حيث سبق وتعاونت من خلال مسلسل عدد من المسلسلات الناجحة وهم: لما كنا صغيرين عام 2020، ومسلسل يوتيرن 2022، ومسلسل جميلة عام 2023.