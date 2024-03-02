السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| العدل جروب تترجم مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرين باختلاف وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك تعلن شركة العدل الجروب عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

مسلسل "عتبات البهجة"


ومن المقرر عرض مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان الكريم 2024، المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.


رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

 

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يٌجدر الإشارة إلى أنه يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو إنفلونسر على "يوتيوب" وله متابعون، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024

الأكثر قراءة

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

عزة مصطفى: حلمى بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى.. "ماجيك لاند الحكير" تطلق أكبر مشروع ترفيهى فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود