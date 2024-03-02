مسلسلات رمضان 2024| العدل جروب تترجم مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة

إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرين باختلاف وتماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك تعلن شركة العدل الجروب عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

مسلسل "عتبات البهجة"



ومن المقرر عرض مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان الكريم 2024، المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.



رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يٌجدر الإشارة إلى أنه يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو إنفلونسر على "يوتيوب" وله متابعون، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.