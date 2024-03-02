السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

من المنتظر أن يقدم النجم ياسر جلال عملًا ضخمًا خلال موسم رمضان 2024، والذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، من خلال مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

موعد وقنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

يعرض على شبكة قنوات ON وON drama مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

أما عن قصته ينتمي مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل  حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقاؤه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات. 

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال 

ويشارك بطولة مسلسل " جودر - ألف ليلة وليلة " الفنان ياسر جلال، العديد من النجوم أبرزهم النجوم نور اللبنانية، وياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون،  أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة  من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

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