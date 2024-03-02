السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض المسلسل.. كيف اصطدمت طائفة "الحشاشين" بهولاكو وأتباعه؟

الحشاشين
الحشاشين

يعد مسلسل "الحشاشين" أحد الأعمال الدرامية الضخمة التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي، والتي تعرض خلال موسم رمضان 2024 على إحدى قنوات المتحدة، خاصة وأن المسلسل يتناول الحديث عن "الحشاشين" وهي واحدة من أهم الطوائف في التاريخ الإسلامي والتي أرعبت العالم أجمع، وهي التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب عام 1176.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة وقنوات عرض مسلسل الحشاشين

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طائفة الحشاشين

بدأت الحركة والتي أسسها بعض المنتمين للمذهب الإسماعيلي في القرون الوسطى،  ومؤسسها هو حسن الصباح الذي خرج مطرودا من مصر بعد مروره بالسجن ليرجع إلى إيران  ليؤسس ويدعو إلى طائفة الإسماعيلية، كان هدفه الرئيسي من نشأة الحشاشين هو تقويض النظام السني القائم في فارس والشام ومصر، ومن أشهر معارك الحشاشين اصطدامها مع هولاكو وأتباعه وهو ما سوف نسرده في السطور التالية.

خلال السنوات الأخيرة من حكم علاء الدين اقترب الإسماعيليون من المواجهة النهائية مع أخطر الأعداء وأكثرهم إرهابًا ورعبًا وهم المغول، وبمجرد وصول جيوش المغول بقيادة جنكيز خان إلى حدود الدولة الخوارزمية استولى على المدن الإسلامية القديمة في سمرقند وبخاري.

اصطدام طائفة الحشاشين مع هولاكو

في منتصف القرن الثالث عشر كان الهجوم الأخير من المغول لإخضاع كل الدول الإسلامية، حيث أرسل الخان الأكبر الذي كان يحكم حينئذٍ من بكين حملة بقيادة هولاكو والذي كان أول أهدافه القلاع الإسماعيلية، نجح المغول في اقتحام قلعتي «تون وخوان» وأعدموا كل من يزيد عمره على عشر سنوات.

طلب هولاكو مقابلة ركن الدين لتقديم الاستسلام مقابل أن يضمن هولاكو سلامة الإسماعيليين، وبالفعل سلم ركن الدين نفسه وأمر أتباعه بترك القلاع وبالفعل أُخليت قلعة الموت.

استمر المغول في المذابح في كل مكان وجدوا فيه الإسماعيليين؛ فضلًا عن هدم قلعة الموت لتنتهي بذلك دولة الإسماعيليين في فارس، ولم ينجُ من الإسماعيليين إلا من اعتصم بجبال فارس.

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، محمد سليمان، عمر الشناوي، نور إيهاب ونيقولا معوض ومن تأليف الكتاب الكبير عبدالرحيم كمال الذي يمتعنا بكتباته العظيمة.

يناقش مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز طائفة الحشاشين وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

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