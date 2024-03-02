السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف تقدم "المتحدة" وجبة كوميدية راقية فى رمضان؟

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي، عن الأعمال الدرامية الكوميدية التي ستعرض في موسم رمضان 2024، خاصة وأن شهر رمضان الكريم يعتبر موسما قويا لعرض مختلف الأعمال الدرامية، والتي ينتظرها الجمهور من العام للعام.

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إستعدادًا لدراما رمضان.. قائمة الأعمال الكوميدية في رمضان 2024

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صاحب الأعمال الكوميدية.. من هو مخرج بابا جه؟

 

واستطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية خلال  موسم رمضان 2024، وكان هناك اهتمام كبير بتقديم وجبة كوميدية راقية وقوية خلال الموسم المقبل من أجل استمتاع المشاهد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم بعض الأعمال الكوميدية التي تعرض خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

ينتظر العديد من الجمهور المصري والعربي، عرض الجزء الثامن من  مسلسل الكبير أوي وذلك بعد سلسلة النجاحات التي قدمها المسلسل على مدار أجزائه الماضية، ويشارك في بطولة الجزء الثامن من المسلسل كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح.

مسلسل بابا جه

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي الدعائي للمسلسل، وكذلك الطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمي، محمود البزاوي، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

مسلسل صدفة

وتتعاون الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" هذا العام مع المخرج سامح عبدالعزيز وذلك بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن"، كما يشارك حجاج بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

مسلسل كامل العدد 

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل كامل العدد مسلسل فراولة مسلسل صدفة مسلسل بابا جه مسلسل الكبير أوي8 المتحدة تقدم وجبة كوميدية في رمضان

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