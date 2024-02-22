أبطال وصناع مسلسل «بابا جه»: العمل كوميدى هادف ويناقش علاقة الآباء بالأبناء

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لجمهورها وجبة درامية مميزة، فى موسم رمضان المقبل، تشتمل على كل الأنماط الفنية من الدراما والأكشن والإثارة والتشويق، وصولًا إلى الأعمال التاريخية. ولم تنس «المتحدة» أيضًا تقديم باقة من الأعمال الكوميدية المختلفة، التى تتميز بالرقى ووجود رسالة.

وطرح صناع مسلسل «بابا جه» المقطع الدعائى المصور الخاص بالعمل، الذى ظهر فيه أكرم حسنى وهو متورط فى عدة مواقف، بعد توظيفه للعمل كأب لأسرة غريبة عنه، بعد الاستغناء عنه كمدير تنفيذى لأحد الفنادق العالمية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

أكرم حسنى: يحمل عدة مفاجآت.. الكواليس مليئة بالمحبة.. وفكرة الـ١٥ حلقة مميزة

يواصل أكرم حسنى تصوير مشاهد المسلسل على قدم وساق، خلال الفترة الحالية، بقيادة المخرج خالد مرعى، لمحاولة الانتهاء منه بشكل كامل قبل قدوم شهر رمضان المعظم.

وقال «حسنى»، لـ«الدستور»، إن مسلسل «بابا جه» ينتمى لنوعية المسلسلات الكوميدية الهادفة، فى ظل قصته التى تناقش الدور المهم للآباء فى حياة أبنائهم، إلى جانب عدة مشاكل أسرية، فى إطار «كوميدى لايت»، مشيرًا إلى أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت.

وتمنى الفنان الكوميدى أن ينال المسلسل إعجاب جمهوره، الذى يحرص على تقديم كل ما هو جديد له، معربًا عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعى وكل فريق العمل، فى أجواء من التعاون والمحبة.

وعن سر تقديم «بابا جه» فى ١٥ حلقة فقط، قال أكرم حسنى: «هذه النوعية من المسلسلات مميزة للغاية، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، سواء داخل أو خارج موسم رمضان».

لافينيا نادر: انتظروا «ديو غنائيًا» مفاجأة فى الحلقات الأخيرة

قالت الطفلة لافينيا نادر إنها استمتعت بالتعاون مع الفنان أكرم حسنى فى «بابا جه»، وشعرت براحة شديدة فى العمل معه، مشيرة إلى أنها تواصل تصوير مشاهدها بشكل يومى، فى إطار سعى صناع العمل للانتهاء من تصوير كل المشاهد، لتخفيف ضغط التصوير بالتزامن مع العرض.

وكشفت «لافينيا» عن تجسيدها دور ابنة أكرم حسنى خلال أحداث المسلسل، وتكون سببًا فى تغيير مجرى حياته، وهو ما ستوضحه الحلقة الأولى، لافتة إلى انتهائها من تسجيل «ديو غنائى» بمشاركة بطل العمل، من المقرر عرضه خلال الحلقات الأخيرة، وسيكون مفاجأة للجمهور. وأفادت بأن «المشهد الأكثر صعوبة الذى واجهنى ضمن أحداث المسلسل، هو مشهد تغييرى مجرى حياة والدى، الذى أعدناه أكثر من مرة»، معربة عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعى. وتابعت: «المخرج خالد مرعى عظيم، نظرًا لتفهمه ورؤيته الفنية، وحبه كل فريق العمل، كما أن الفنان أكرم حسنى شعرت بأنه أب حقيقى لى، بسبب لطفه وإعجابه الشديد بى وبموهبتى».

حور أحمد: معايشة فى الكواليس لضمان المصداقية

وصفت الفنانة حور أحمد المخرج خالد مرعى بأنه عبقرى وحنون، ما جعل كواليس العمل ممتعة وتسيطر عليها حالة من البهجة.

وأضافت أنها تجسد دور «رحمة» ابنة محمود البزاوى، وهو أب لـ٥ أبناء، مشيرة إلى أن المخرج خالد مرعى حرص على جمع الأبناء أكثر من مرة فى الكواليس، للتعارف وليكون بينهم تناغم، ويظهرون بمصداقية.

جويا أحمد: فتاة فى سن المراهقة تواجه مشكلة كبيرة

قالت الفنانة جويا أحمد إن المخرج خالد مرعى هو من رشحها للمشاركة فى العمل، وإنها تجسد شخصية «زينة» ابنة الفنان محمود البزاوى، ضمن الأحداث، مؤكدة أنها شعرت بارتياح شديد خلال الكواليس، وأنه كان يستمع لها ويمنحها نصائح مهمة، وكذلك الأمر مع الفنان أكرم حسنى والمخرج خالد مرعى اللذين ساعداها كثيرًا فى تجسيد المشاهد دون توتر.

وأضافت أن «زينة» فتاة فى سن المراهقة وتقع فى مشكلة، ويساعدها بطل العمل «أكرم» على حلها، مؤكدة أن العمل يحمل جانبين، تربويًا وتوعويًا.

فريال يوسف: القصة «شبه حياتى»

أرجعت الفنانة فريال يوسف موافقتها على المشاركة فى «بابا جه» إلى السيناريو القوى، الذى تضمن أحداثًا قوية ومتماسكة، مضيفة: «قصة العمل جذبتنى جدًا فور عرضها علىّ، نظرًا لتشابهها مع واقع حياتى».

وواصلت: «تحمست جدًا لتجسيد الشخصية التى أظهر بها خلال أحداث المسلسل، وهى أم لطفل عمره ٧ أعوام، تربطها علاقة ما بالفنان أكرم حسنى، تكشفها أحداث العمل».

وأكدت شعورها براحة شديدة فى العمل مع كل طاقم المسلسل، وعلى رأسهم المخرج خالد مرعى، واصفة إياه بأنه مخرج مبدع يهتم بأدق التفاصيل.

المؤلف وائل حمدى: استغرقنا 5 أشهر فى كتابته

قال المؤلف وائل حمدى إن الفنان أكرم حسنى صاحب فكرة المسلسل، وعرضتها عليه قبل شركة الإنتاج، وأبدى إعجابه الشديد بها، وعكف على كتابة العمل ومعالجته دراميًا بمشاركة صديقه السيناريست محمد إسماعيل أمين. وأضاف أن العمل مقتبس من فيلم كورى مأخوذ عن رواية كورية، وقاما بمعالجته دراميًا، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورى تقليد الأعمال المقتبسة، فلكل عمل طابعه الخاص، مؤكدًا أنه استغرق، وصديقه، ٥ أشهر من بداية التحضير حتى الانتهاء من كتابته، قبل شهر. وأعرب «حمدى» عن سعادته الشديدة بالتعاون مع المخرج خالد مرعى الذى وصفه بـ«الأستاذ»، مؤكدًا أنه فخور بالتعاون معه لأول مرة، إذ إنه مخرج محترف وآراءه فى الكتابة صائبة، مشيرًا إلى أن اسم المسلسل «بابا جه» مقتبس من طبيعة الأحداث. وعن رأيه فى مسلسلات الـ١٥ حلقة، قال إن هذه النوعية من المسلسلات قابلة للتنفيذ بشكل أفضل فى ظروف الإنتاج الرمضانى، خاصة أن التحضير للأعمال الرمضانية يبدأ بعد الانتهاء من موسم عيد الأضحى، وتستغرق وقتًا طويلًا فى كتابتها وتنفيذها.

خالد مرعى: ينهى 60% من التصوير

يواصل المخرج خالد مرعى تصوير مشاهد مسلسل «بابا جه» بشكل منتظم يوميًا، سعيًا منه لإنهاء كل مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن صناع العمل أنجزوا ما يقرب من ٦٠٪ من العمل، ومن المقرر إنهاؤه تمامًا خلال الأيام الأولى من رمضان.

وأضافت المصادر أن المخرج خالد مرعى يصور المشاهد بإيقاع مناسب دون ضغط أو توتر لفريق العمل، وأن عدد حلقات المسلسل، الـ١٥، ساعدت على إنهاء معظم المشاهد فى وقت قياسى.

ياسر الطوبجى: «أناكف» بطل العمل طوال الأحداث

أعرب الفنان ياسر الطوبجى عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل «بابا جه»، خاصة مع تسليطه الضوء على قضية مهمة تخص الأسر المصرية والعربية عامة. وأوضح «الطوبجى» أن المسلسل يستهدف العائلات والأسر والأطفال، ويحمل العديد من المفاجآت، وذلك فى إطار «كوميدى لايت»، مع وجود إثارة وتشويق، مضيفًا: «القصة تتضمن رسالة مهمة جدًا، وهى ضرورة وجود الأب فى حياة الأبناء». وعن دوره على وجه التحديد، قال ياسر الطوبجى إنه يجسد شخصية شخص شرير متباهٍ ومادى، وهو شقيق زوجة أكرم حسنى، الشخصية التى تجسدها الفنانة نسرين أمين، ويحب «مناكفته» طوال الأحداث. واختتم بالحديث عن تجربة المسلسلات المكونة من ١٥ حلقة، مشيدًا بها بشدة، خاصة أنها «بعيدة كل البُعد عن المط والملل».