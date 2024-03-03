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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بمحافظات مصر الأحد 3 مارس 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

تحسن ملحوظ تشهده حالة الطقس اليوم الأحد، وكذلك درجات الحرارة في محافظات مصر، وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤، وبيان درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

ومن المتوقع انتشار شبورة مائية  من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد في بيانها لوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية 
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط  تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة  لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

احذروا ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انخفاض طفيف ومؤقت.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة اليوم  في محافظات مصر 

القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 13
بنها 22 13
دمنهور 23 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 12
طنطا 23 12
دمياط 21 13
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 24 12
رفح 21 11
رأس سدر 22 13
نخل 20 04
كاترين 19 02
الطور 24 14
طابا 20 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 19 10
السلوم 20 09
سيوة 23 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 24 16
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 18
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 27 12
الأقصر 28 12
أسوان 29 14
الوادي الجديد 27 9
أبو سمبل 28 13

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