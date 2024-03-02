حالة الطقس غدا الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا وخلال الأيام المقبلة في مختلف المناطق في مصر، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ما في فترة الليل، يُتوقع أن يكون الطقس باردًا في بدايته، ثم يتحول إلى شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مما يتطلب من المواطنين عدم تخفيف ملابسهم خلال هذه الفترة.

حالة الطقس غدا

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مع درجات حرارة معتدلة، في حين يكون مائلًا للحرارة في جنوب الصعيد، حيث قد ترتفع درجات الحرارة قليلًا، كما أن هناك فرص تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة، في الصباح الباكر ويجب أخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق خلال هذه الفترة.

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس حتى نهاية الإسبوع

وتشهد حالة الطقس خلال الأيام القادمة وحتى الثامن من مارس الجاري تكون شبورة مائية صباحية بشكل يومي على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا.

قد يهمك أيضا:

كما أن هناك توقعات لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويشمل ذلك الأوقات الصباحية والمسائية، كما من المتوقع أيضا نشاط لالرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد