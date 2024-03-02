السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر اليوم وغدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13 

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13 

الزقازيق 23 13 

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 21 13 

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 20 4 

كاترين 19 2

الطور 24 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 19 10

السلوم 20 9

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17 

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 12 

الأقصر 28 12

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13

درجات الحرارة المتوقعة شبورة مائية صباحا الأرصاد الجوية طقس دافيء نهارا على القاهرة طقس بارد

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر اليوم وغدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

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