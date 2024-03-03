الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب للنجم العوضي

حق عرب
حق عرب

ننشر آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024 حيث يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل حق عرب وقنوات عرض المسلسل، المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024

يتناول مسلسل حق عرب العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024

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مسلسلات رمضان 2024.. مَن هى أم أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب؟


قنوات عرض مسلسل حق عرب

أعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024.


قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها الفنان أحمد العوضي، لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.


أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب، عمل درامي يضم في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: أحمد العوضى، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، ودنيا المصرى، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكى، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

موعد شهر رمضان 2024 

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

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