السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. من هي أم أحمد العوضي في مسلسل حق عرب؟

حق عرب
حق عرب

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان 2024 من مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية من البطولة النسائية في هذا الموسم.

وكانت شركة سينرجى أطلقت برومو مسلسل "حق عرب" الذي سينافس في دراما رمضان هذا العام، وهو من بطولة النجم أحمد العوضى، حيث يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة".

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى

 

قصة مسلسل "حق عرب" 

وتدور أحداث المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

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كما تشارك الفنانة سلوى عثمان أحمد العوضي في بطولة مسلسل حق عرب ، حيث تجسد شخصية تدعى «ماجدة»، وهي والدة الفنان أحمد العوضي، وتدعمه في التحديات التي يواجهها في حياته.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 أعلنت قناة ON E عن عرضها مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قنوات ON وON دراما، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

أبطال مسلسل حق عرب

وإلى جانب الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كثير من الفنانين، حيث يشارك في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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