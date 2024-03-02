السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نجوم عرب يشاركون فى مسلسل "مليحة" فى رمضان 2024

مليحة
مليحة

ينتظر جماهير الدراما المصرية انطلاق ماراثون الدراما الرمضانية في 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاء مسلسل مليحة للفنانة ميرفت أمين ضمن المسلسلات الاجتماعية التشويقية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع أمر البوسترات الاستباقية لـشهر رمضان المبارك.

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نجوم عرب يشاركون في مسلسل مليحة 

  • الفنانة اللبنانية ديانا رحمة
  • الفنانة الفلسطينية سيرين خاص


قصة مسلسل "مليحة"

مسلسل مليحة يدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

 وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، إذ إن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

أبطال مسلسل "مليحة"

يضم مسلسل "مليحة" عددًا كبيرًا من الفنانين، من أبرزهم الفنانة اللبنانية ديانا رحمة في بطولة مليحة 2024، كما تشارك الفنانة رحاب الشناط في مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2024، إذ تجسد دور "جنين"، وهي والدة مليحة، خلال الأحداث.

 ومن أبطال مسلسل "مليحة" كل من النجوم:

  • الفنانة اللبنانية ديانا رحمة
  • رحاب الشناط
  • دياب
  • ميرفت أمين
  • أشرف زكي
  • الفلسطينية سيرين خاص
  • أمير المصري
  • أنور خليل
  • رحاب الشناط
  • مروان عايش
  • مروة أنور
  • حنان سليمان
  • المسلسل تأليف رشا عزت الجزار
  • وإخراج عمرو عرفة
  • إنتاج شركة DS+.

قنوات عرض مسلسل "مليحة"

ينافس مسلسل "مليحة" في موسم مسلسلات رمضان ٢٠٢٤، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق حلقات مسلسل "مليحة" فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

كما أعلنت قناة ON، عن عرض مسلسل مليحة من خلال نشر البوستر المنفرد للفنانة اللبنانية ديانا رحمة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "انتظروا الفنانة ديانا رحمة في مسلسل مليحة في رمضان 2024، شهر الفرحة على شاشة ON، دراما المتحدة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت بوستر رسميًا ومنفردًا للفنانة ميرفت أمين، لمسلسل "مليحة"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، من المقرر طرح مسلسل "مليحة" فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024.

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