الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرزهم "الحشاشين" و"إمبراطورية ميم".. قائمة مسلسلات DMC في رمضان 2024

DMC
DMC

ينتظر متابعو الدراما المصرية انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتحظى قناةDMC الفضائية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمتابعة عدد كبير من الجمهور المصري والعربي.
 

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قائمة مسلسلات قناةDMC في رمضان 2024

تطرح قناة DMC الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك 2024، نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها على شاشة قناة DMC الفضائية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ثم يسافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال أفريقيا.

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بابا جه

ندرج مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويناقش قضايا منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية على مدار حلقات المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان

ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وتبدأ من هنا الأحداث من خلال تعرضه للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة قضايا اجتماعية وأسرية بطريقة لايت كوميدي.

إمبراطورية ميم

يناقش المسلسل تفاصيل مشاكل اجتماعية يواجهها الآباء، إذ تتكون الأسرة من مكونة من الأب و6 من الأبناء، مراحلهم المختلفة، وهو ما يجعل الأب في حيرة من أمره، خاصة أنه المسؤول عن تربيتهم مع عدم وجود الأم، وهو ما يجعل القصة مليئة بالأحداث المفاجئة التي كتبها الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، وصاعها في شكل درامي الكاتب محمد سليمان عبدالمالك.

عتبات البهجة 

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء

فراولة

تتصاعد الأحداث في مسلسل فراولة إذ أن والدها يعمل كحارس إحدى عقارات منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بالثراء والشهرة، وتتحقق بالفعل أحلام فراولة من خلال تطور أحداث المسلسل، إذ أنها تعمل في العديد من المجالات حتى تصبح من المشاهير الأثرياء، وتبدأ فراولة في العمل في قراءة الفنجان، موهمة البعض أنها تستطيع اخبارهم بما سيحدث في المستقبل ليصدقها البعض، وتحقق بعض الأموال من خلال هذا الأمر.

بدون سابق إنذار

ويظهر النجم آسر ياسين خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

يحيى وكنوز 3

من المقرر أن تختلف موضوعاته يحيى وكنوز الجزء 3 لتتحدث عن الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ويتناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة.

صدفة 

تدور أحداث المسلسل حوّل شخصية "صدفة" التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج، والتي يحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها الصدفة في طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات "فؤاد مهران" وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التي تربطها بطلابها في المدرسة أيضًا التي تعمل بها معلمة تاريخ.

صدفة يحيى وكنوز 3 بدون سابق إنذار فراولة بابا جه مسلسل الحشاشين قائمة مسلسلات قناةDMC في رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 DMC الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجمهور المصري مارثون الدراما الرمضانية 2024

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