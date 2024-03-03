الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة والقنوات الناقلة له

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

أيام قليلة تفصلنا عن أيام شهر رمضان، وينتظر العديد من المواطنين مسلسلات رمضان لما تحمله من قصص جميلة، ومسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخرانى من أهم المسلسلات فى رمضان 2024، وقد تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية عن قصة مسلسل عتبات البهجة بالإضافة إلى القنوات العارضة لها، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى موعد عرض مسلسل عتبات البهجة فى رمضان 2024 والقنوات الناقله له. 

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة فى رمضان 2024

حسبما أعلنت قنوات المتحدة حول مسلسل عتبات البهجة للفنان يحي الفخرانى فإنه يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل بداية من النصف الاول من الشهر بشكل يومي وحتى الخامس عشر من رمضان بالاضافة إلى أنه قد يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر منصة WATCH IT الرقمية، بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل عتبات البهجة فى رمضان 2024

يعتبر هذا المسلسل من بين مسلسلات رمضان التى تناقش قضايا اجتماعية وأسرية لما تحتويه من تفاصيل حياته يعيشها المواطنون فى الواقع حيث  يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسلات رمضان 2024| العدل جروب تترجم مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة

أبطال مسلسل عتبات البهجة لعام 2024

مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني ويشاركه في البطولة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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