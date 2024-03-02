دراما رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

ينتظر الكثيرون عرض مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيي الفخراني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، والذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وينافس ضمن ماراثون المسلسلات الدرامية المقرر عرضها في رمضان هذا العام، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد عرضه.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 اليوم الأول من شهر رمضان 2024 على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عتبات البهجة

أما عن قصة مسلسل "عتبات البهجة" فهو يناقش بطريقة إيجابية كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، إذ يظهر فيها المسلسل الفنان يحيي الفخراني دور بطل العمل وهو بهجت الأنصاري، والذي قد توفيت عنه زوجته، وتركه أولاده إلا أنه خلال الأحداث تتوطد العلاقة بينه وبين أحفاده مما يجعله يطلق برنامجًا على "منصات التواصل الاجتماعي" يطلق عليه "عتبات البهجة".

ويصبح الأنصاري خلال أحداث المسلسل إنفلونسر على يوتيوب وله متابعين، إذ يقدم محتوى هادف على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة، ويحاول من خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك بطولة عمل "عتبات البهجة" المقرر عرضه في رمضان القادم الفنانة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

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