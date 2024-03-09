السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي في محافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي في محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية واختلافات في قيم درجات الحرارة على مدار اليوم الواحد.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 9-3-2024| درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم في مصر

يوم السبت 9 مارس 2024، تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي في محافظات

حالة الطقس غدًا

يشهد الطقس يوم الأحد 10 مارس 2024، تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 الصغرى 12
السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 11
جنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 16
شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 12
جنوب الصعيد العظمى 32 الصغرى 15.

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حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتمت هيئة الأرصاد، حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، يوم الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 14
السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 12
جنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 13
شمال الصعيد العظمى 29 الصغرى 12
جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 17

حالة طقس يوم الأربعاء المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 17
السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 13
جنوب سيناء العظمى 31 الصغرى 18
شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 13
جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 17

حالة طقس يوم الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 الصغرى 16
السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 13
جنوب سيناء العظمى 30 الصغرى 18
شمال الصعيد العظمى 28 الصغرى 12
جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 17

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تتواصل حالة الاستقرار النسبي في حالة الطقس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومن بينها الإسكندرية، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارا وباردة ليلا، كما أنه من المتوقع يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة بنسب حدوث تصل لـ30%.

 

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