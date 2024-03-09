السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انخفاض واردات إسبانيا من الغاز 1% فى فبراير مع اعتدال الطقس

واردات إسبانيا من
واردات إسبانيا من الغاز

أظهرت بيانات لشركة إيناجاس الإسبانية المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز، أمس الجمعة، انخفاض واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي واحدا بالمئة في فبراير مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء انخفاض الواردات بسبب اعتدال حالة الطقس في فصل الشتاء وتزايد إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مما أدى إلى حرق كمية أقل من الغاز في إنتاج الكهرباء.

وقالت إيناجاس، في بيان، إن إسبانيا استوردت ما يعادل 31532 جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي في فبراير.

وبلغ معدل امتلاء منشآت التخزين في إسبانيا 80 بالمئة في نهاية فبراير شباط. وكانت الجزائر أكبر مورد لها إذ صدرت أكثر من 27 بالمئة من واردات إسبانيا من الغاز في فبراير، تليها الولايات المتحدة بنحو 25 بالمئة.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا انخفاضا طفيفا مقارنة مع فبراير 2023، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 17 بالمئة من إجمالي الواردات.

ويمثل الغاز الروسي 22 من واردات إسبانيا منذ بداية هذا العام، مقارنة مع 18 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. مواجهات ضد جيش الاحتلال واقتحام قرى وبلدات فى محافظة جنين

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة