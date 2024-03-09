السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|إسرائيل تدرس تسليح مدنيين في غزة وشيكابالا يُثير الجدل مجددًا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

شيكابالا يثير الجدل بتوجيه إشارة لجماهير الأهلى عقب خسارة الكأس (فيديو)

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل عقب نهاية المواجهة التي خسرها فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

والتقى الأهلي فريق الزمالك على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

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عاجل.. صحيفة: إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة لحماية المساعدات

قالت صحيفة (إسرائيل هيوم) إن مسئولين إسرائيليين يناقشون تسليح بعض المدنيين في قطاع غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع المحاصر في إطار تخطيط أوسع نطاقا للإمدادات الإنسانية بعد انتهاء القتال.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024 محور تساؤل الملايين من المواطنين قبيل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين البروتين الداجني ومشتملاته لتوفير الوقت والجهد للتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن الكريم والصلاة والقيام.

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عاجل.. وزير الأوقاف: 20 طن سلع غذائية وألف نسخة من المصحف لأهل غزة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تقديم 20 طن سلع غذائية مساعدات من الوزارة إلى أهالي غزة، لتخفيف الحصار الغذائي الذي تفرضه قوات الاحتلال على أهل غزة منذ بداية حرب غزة يوم 7 أكتوبر.

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عاجل.. إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

تحدثت القناة "12" العبرية، مساء الجمعة، عن تلقي أقارب أسرى إسرائيليين في غزة "إشارات" من أفراد عائلاتهم المحتجزين بأنهم "على قيد الحياة".

وقالت القناة: "تلقى العشرات من أهالي المختطفين هذا الأسبوع إشارات من أحبائهم المحتجزين لدى حركة حماس بأنهم على قيد الحياة".

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