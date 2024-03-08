عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، استعدادًا للشهر العظيم.

موعد رؤية هلال رمضان 2024 يتم استطلاعه يوم الأحد 29 شعبان 1445 هجري، الموافق 10 مارس 2024، حيث يستطلع الأهلة للشهور العربية يوم 29 من كل شهر وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان 2024 سيولد يوم الأحد 29 شعبان في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

من المقرر أن يكون 11 مارس 2024 فلكيا، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى 3 أيام على حلول شهر رمضان 2024.

إجازات شهر رمضان 1445

يوجد الكثير من الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وتأتي كالآتي:

الجمعة 15 مارس.

السبت 16 مارس.

الجمعة 22 مارس.

السبت 23 أبريل

الجمعة 29 مارس.

السبت 30 مارس.

الجمعة 5 أبريل.

السبت 6 أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

بالسياق ذاته، صدر الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والذي جاء فيه موعد عيد الفطر لعام 2024، إذ أكد أن موعد عيد الفطر 2024 الموافق غرة شهر شوال هو 10 أبريل 2024، وأضاف أن هلال شهر شوال سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445هـ الموافق 8/4/2024م يوم الرؤية.

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024