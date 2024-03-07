ترتفع عمليات البحث عبر محركات الإنترنت لمعرفة عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، ومن المقرر حلول شهر رمضان يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، حيث يستعد المسلمين من كل مكان لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يعم فيه البركة والخير، ومن أفضل أيام السنة للتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة

من المقرر أن يكون 11 مارس 2024 فلكيا، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى 4 أيام على حلول شهر رمضان 2024.

إجازات شهر رمضان 1445

يوجد الكثير من الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وتأتي كالآتي:

الجمعة 15 مارس.

السبت 16 مارس.

الجمعة 22 مارس.

السبت 23 أبريل

الجمعة 29 مارس.

السبت 30 مارس.

الجمعة 5 أبريل.

السبت 6 أبريل.

متى ينتهي رمضان 2024

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.

أدعية مستجابه في شهر رمضان 1445