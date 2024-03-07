عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة
ترتفع عمليات البحث عبر محركات الإنترنت لمعرفة عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، ومن المقرر حلول شهر رمضان يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، حيث يستعد المسلمين من كل مكان لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يعم فيه البركة والخير، ومن أفضل أيام السنة للتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والزكاة.
عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة
من المقرر أن يكون 11 مارس 2024 فلكيا، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى 4 أيام على حلول شهر رمضان 2024.
إجازات شهر رمضان 1445
يوجد الكثير من الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وتأتي كالآتي:
- الجمعة 15 مارس.
- السبت 16 مارس.
- الجمعة 22 مارس.
- السبت 23 أبريل
- الجمعة 29 مارس.
- السبت 30 مارس.
- الجمعة 5 أبريل.
- السبت 6 أبريل.
متى ينتهي رمضان 2024
ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.
أدعية مستجابه في شهر رمضان 1445
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.
- “اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.
- اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.
- اللهم إني أسألك بأني اشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
- اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا صيامه وقيامه واعتق رقابنا من النار وارحم احبابا رحلوا عنا كانوا معنا ينتظرونه كل عام.