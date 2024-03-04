الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 .. أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

النهاردة كام شعبان
النهاردة كام شعبان

النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية وذلك في الأيام الاخيرة من الشهر مع اقتراب الموعد الذي حددتها دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان الموافق 10 مارس 2024.

النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 

يجيب الدستور على تساؤل المواطنين من كافة محافظات الجمهورية عن النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 حيث يوافق اليوم الاثنين 4 مارس 2024 الموافق  22 من شهر شعبان الجاري 1445 وفقا لورقة النتيجة حيث لم يعد متبقي على شهر رمضان المبارك سوى 7 أيام فقط على غرة الشهر الفضيل (رمضان 1445).

ورقة نتيجة اليوم الاثنين 4 مارس 2024 - 1445 جاءت كما يلي:-

  • يوافق اليوم 4 مارس 2024 في السنة الميلادية.
  • يوافق اليوم 22 من شعبام 1445 في السنة الهجرية.
  • يوافق اليوم 26 أمشير 1740 في السنة القبطية.

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أدعية استقبال شهر رمضان 2024

أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك ويحرص الملايين من المسلمين من كافة بقاع الأرض على استقباله من خلال صيغ أدعية معينة ولعل أبرزها ما يلي:-

  • اللهم أهله علينا شهرك الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعتق من النار.
  • اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمعغفرة والعتق من النار.
  • اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  • اللهم بارك لنا في رمضان واجعله لنا شهرا مباركا ومغفرة ورحمة.
  • اللهم اجعلنا من الذين يستقبلون شهرك بالتوبة والاستغفار والقبول.
  • اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان وأعنا على استغلالها في الطاعة والدعاء.
  • اللهم اجعلنا من الفائزين في شهرك الكريم وأرزقنا قبول الطاعات والعمل بالخيرات.
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عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

تتراوح عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 من بين 13 إلى 14 ساعة حيث يمتنع المسلميم المطكلفين عن الطعام والشراب وفقا لأوامر الله سبحانه وتعالي فيما عدا أصحاب الأعذار الذين سمح الله سبحانه وتعالي لهم بالإفطار خلال الشهر الكريم مثل المرضي والمسافر والحامل في بعض الأوقات.

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