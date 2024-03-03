الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الآن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024| نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة

معاشات شهر ابريل
معاشات شهر ابريل 2024

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من أصحاب المعاشات في شراء مستلزمات الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
 

تصرف معاشات أكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات أو مستحقيها في كافة محافظات الجمهورية خلال موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من يوم 1 - 6 ابريل 2024 وذلك وفقا للشرائح المالية المعتمدة والتي تهدف إلى تنظيم الصرف في مكاتب البريد المصري بجميع محافظات الجمهورية.

ويمكن صرف معاشات المتقاعدين عن العمل من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الذكية لكافة شركات المحمول التي تعمل في مصر وغيرها من المنافذ المتاحة رسميا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

نسبة زيادة معاشات مارس 2024 

أوضح اللواء جمال عوض رئيس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن نسبة زيادة المعاشات بداية من شهر مارس 2024 نحو 15 % وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين لها لرفع الاعباء عن المواطنين خاصة من أصحاب المعاشات في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن تكلفة صرف زيادة المعاشات بلغت محو 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سنويا وذلك وفقا لميزانية العام المالي 2024 - 2024 فيما بلغت حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من يوم 1 مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2024 بلغت قيمتها نحو 22 مليار جنيه والتي سوف تستفيد من الزيادة المقررة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

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يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

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رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة  الشهري 15 % والتي يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجا في القرى والنجوع بجميع محافظات الجمهورية والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لهم في ظل زيادة أسعار السلع في الأسواق.

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