موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024.. أدعية استقبال الشهر الفضيل

يتساءل الملايين من المسلمين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024 وذلك في الأيام الأخيرة من شهر شعبان 1445 حيث ينتظر هذا الشهر الكريم الكثيرين للتفرغ للعبادة والذكر والقيام والصيام وما غير ذلك من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي طمعا في غفران الذنب.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2024 يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 حيث تتم الرؤية من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في العديد من المحافظات للتأكد من ثبوت رؤية الهلال من عدمه حيث يتم رفع كافة تقرير اللجان الشرعية للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والذي يحدد موعد غرة الشهر الكريم.

يتم إعلان الرؤية من خلال مؤتمر صحفي يحضره كافة وسائل الإعلام المسموعه والمرئية عن طريق البث مباشر فيما يتم نشر أول أيام الشهر الكريم عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية الرسمي.

عدد ساعات الصيام رمضان 2024

تتراوح عدد ساعات الصيام رمضان 2024 - 1445 ما بين 13 إلى 14 ساعة صيام كل يوم حيث يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:25 فجرا ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:10 مساءا وفقا للامساكية التي تم إعدادها رسميا من خلال الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد الجهة المنوطة بتحديد توقيت الصلاة.

و أكدت كافة الحسابات الفلكية التي قام بها علماء معامل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان أن أول أيام الشهر الكريم فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 والتي يعد استشادية فقط ولا يمكن الاعتماد عليها إلا عقب الرؤية الشرعية للهلال.

أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2024

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك غير فاقدين ولا مفقودين.. اللهم بارك لنا فيه وأرزقنا صيامه وقيامه.. واعتق رقابنا من النار.. اللهم أرفع عنا البلاء.. اللهم أذقنا نسمات شهر رمضان وأن في أسعد حال.. اللهم أجعله يأتي ومساجدنا عامرة ملئية بالمصلين مطمئنين أمين يا أرحم الرحمين يارب العالمين.. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والإيمان والسلام التوفيق والرضا.