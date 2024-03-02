السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم باقى على شهر رمضان 2024؟.. العد التنازلى بدأ للصيام

شهر رمضان
شهر رمضان

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

كم باقى على شهر رمضان 2024 ؟

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، نشر موعد شهر رمضان الكريم 2024، حيث أوضح البيان أنه من  المقرر أن يبدأ شهر رمضان الإثنين 11 مارس 2024، وبذلك يتبقى على شهر رمضان حوالي 9 أيام فقط حسب تقرير المعهد القومى للبحوث الفلكية، ويبقى الأمر منتظرا رأى دار الإفتاء المصرية التى لها اليد العليا فى تحديد الموعد بناء على رؤية الهلال.

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ونستعرض في السطور الآتية رسائل التهنئة بقدوم الشهر الكريم

اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا

اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين

أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام  والإكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة

اللهم زف أسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار

اللهم قرب إلينا الأمور المنتظرة في شهر رمضان المبارك، وارزقنا فضل هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين

اللهم اهل علينا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية، وارزقنا فية القدرة على الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم

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