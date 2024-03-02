داعية إسلامى: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" وأسعدوا الفقراء قبل دخول رمضان

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، جميعنا فرحون مسرورون مستبشرون خيرا بقدوم شهر رمضان، نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضى.

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC": أنه علينا قبل قدوم رمضان أن نقوم ببعض الاستعدادات ونهيئ أنفسنا إيمانيا وروحانيا لاستقبال هذا الشهر الكريم، لأننا ضيوف على رمضان وليس هو ضيف علينا.

ولفت عبد المعز إلى أنه كم من أشخاص يعيشون حاليا وقد لا يدركون رمضان المقبل وهى آجال وخطى كتبت علينا، لذا فعليك أن تكون يدك سخية فى الجود والكرم كما عاهدناك، حتى يستقبل الفقراء الشهر بالفرح والسرور وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم.

وأكد عبد المعز على أنه يجب علينا بناء سور وحاجز ما بيننا وبين النار كى تدخل الجنة، وذلك عن طريق إتقاء النار ولو بشق تمرة وإن لم تجد فبكلمة طيبة.