السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وزيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات شهر مارس 2024
مرتبات شهر مارس 2024

يتسأل الملايين من موظفي الهيكل الإداري للدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام الماضية وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لرفع الأعباء عن المواطن المصري.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي تم إقرارها مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن كاهل الموطن المصري في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق حيث يتم صرف المرتبات خلال الفترة من يوم 21 - 29 مارس الجاري.

ويتم تحويل أموال المرتبات لحسابات أكثر من 6 ملايين موظف في كافة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية ويمكن سحبها من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة محافظات الجمهورية ويمكن صرفها في موعد الصرف المحدد لمكان عمل الموظف.

نقيب الصحفيين يرحب بقرارات الهيئة الوطنية بزيادة المرتبات ويطالب بزيادة بدل التدريب

الحد الأدنى للأجور 2024.. جدول المرتبات الجديد للعاملين بالدولة

زيادة الحد الأدنى للأجور مارس 2024

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة موظفي الدولة في الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه حيث صدق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة.

ووفقا لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في كافة الهيئات الحكومية والاقتصادية بالدولة فإن الحد الأدنى للزيادة تتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية فيما أصدر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لراوتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من الأجر الاشتراك التأميني.

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موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024.. باقي أيام قليلة

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حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

جدول زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2024

جاء جدول زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2024 كما يلي:-

مرتب العاملين بالدرجة الممتازة في مارس 2024 سجل نحو 12 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة العالية في مارس 2024 سجل نحو 10 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة المدير العام في مارس 2024 سجل نحو 9 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة الأولى في مارس 2024 سجل نحو 8 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة الثانية في مارس 2024 سجل نحو 7 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة الثالثة في مارس 2024 سجل نحو 6750 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة الرابعة في مارس 2024 سجل نحو 6500 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة الخامسة في مارس 2024 سجل نحو 6250 ألف جنيه.

مرتب العاملين بالدرجة السادسة في مارس 2024 سجل نحو 6 ألف جنيه.

 

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