الحد الأدنى للأجور 2024، من القرارات التى ينتظرها ملايين العاملين بالدولة بعد قرار الحكومة تطبيق زيادة جديدة فى الأجور تشمل تعديل الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة دورية سنوية وحافز تكميلي والتى تتراوح قيمتها فى المجمل بين 1000 جنيه لـ 2000 جني مع مرتبات شهر مارس 2024.

الحد الأدنى للأجور 2024.. جدول المرتبات الجديد للعاملين بالدولة

وتتحدد قيمة الحد الأدنى للأجور 2024، وفق قرار مجلس الوزراء تعديل قيم الحد الأدنى للأجور، الذى صدر اليوم بعد التصديق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ويبدأ اعتبارًا من مرتب مارس 2024، تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 6000 جنيه للعاملين فى أدنى الدرجات الوظيفية مقارنة بنحو 4000 جنيه قبل قرار الزيادة.

جدول أجور العاملين بالدولة

وبموجب قرار تعديل قيم الحد الأدنى للأجور، يصبح جدول أجور العاملين بالدولة تبعًا للدرجات الوظيفية كما يلى: 6000 جنيه للدرجة السادسة، 6250 جنيه للدرجة الخامسة، 6500 جنيه للدرجة الرابعة، 6750 جنيه للدرجة الثالثة، 7 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 7500 جنيه للدرجة الأولى، و9000 جنيه لدرجة مدير عام، و10000 جنيه للدرجة العالية، و12000 جنيه للدرجة الممتازة.

صرف مرتبات شهر مارس

ومن المقرر أن تشمل تعديلات الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالدولة المؤقتين والمعينين على حساب الموازنة العامة للدولة، سواء فى دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات التابعة لها، بحسب تعليمات وزارة المالية اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024، والتمقرر صرفها يوم 21 مارس القادم ولم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة قد قررت تبكير صرف مرتبات شهر مارس لتزامنها مع شهر رمضان المبارك.