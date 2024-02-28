مع قرب انتهاء شهر فبراير يبحث المواطنون عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، مع اقتراب حلول شهر رمضان، للاستعداد لشراء الاحتياجات والمستلزمات لاستقبال الشهر المبارك.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير مرتبات شهر مارس 2024، وجدول صرف المرتبات بعد زيادة الأجور.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وسبق أن قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة في يوم 21 مارس 2024، وسيستمر لمدة 5 أيام، وسينتهي صرف المرتبات في يوم 27 مارس 2024 المقبل.

جدول المرتبات بعد زيادة أجور العاملين

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة عقب الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الرابعة عقب الزيادة الجديدة 7000 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الخامسة عقب الزيادة الجديدة 6500 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة السادسة عقب الزيادة الجديدة 6000 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الأولى عقب الزيادة 8200 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الثانية عقب الزيادة الجديدة 8000 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة الثالثة عقب الزيادة 7500 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي الدرجة العالية عقب الزيادة الجديدة 10200 جنيه.

مرتب شهر مارس لجميع موظفي درجة المدير العام عقب الزيادة 9200 جنيه.

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جدول صرف مرتبات مارس 2024

ويكون صرف مرتبات مارس بيوم 21 من الشهر لـ

«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

يكون صرف مرتبات مارس 2024 في يوم 24 من الشهر لـ وزارات:

«التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

كما سيكون صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024 في أيام 25، 26، 27 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات بالمواعيد المحددة.