الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قيم الحد الأدنى للأجور وصرف حافز تكميلى للموظفين

مجلس الوزراء المصرى
مجلس الوزراء المصرى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 279 المنعقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات، من أبرزها تعديل قيم الحد الأدنى للأجور.

وتضمن القرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

تعديل قيم الحد الأدنى للأجور

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/ شهريًا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريًا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريًا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريًا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريًا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريًا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريًا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

صرف حافز تكميلي

 

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس المقبل يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقًا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسبًا لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

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