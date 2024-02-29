مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير قطاع الأعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وأضاف "مدبولي"، في بيان صحفي، أنه "قريبًا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية".

تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لمشروع “رأس الحكمة”

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".

وأضاف أنه من المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

وأشار إلى أنه خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمارًا مباشرًا يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.