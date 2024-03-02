لجميع المواطنين.. مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024

مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مو اعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024

كانت الهيئة القومية للبريد المصري نشرت مؤخرا على موقعها الإلكترونى مواعيد عمل مكاتبها على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024.

وأوضح البيان أنه سوف يتم استقبال المواطنين في جميع فروع الهيئة بالمحافظات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.

طرق الاستعلام عن مواعيد عمل مكاتب البريد المصري

وأتاحت الهيئة القومية للبريد المصرى إمكانية الاستعلام عن مواعيد عمل مكاتبها بعدة طرق ومنها التالى:

الخط الساخن للبريد المصرى :

الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على الرقم 1678، حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات المطلوبة بسهولة عبر هذا الرقم.

الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للبريد

زيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مواعيد العمل

تطبيق البريد المصرى

استخدام تطبيق البريد المصري على الهواتف الذكية، والذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى معلومات مواعيد العمل والخدمات المتاحة في مكاتب البريد بكل سهولة ويُسر

مواعيد عمل البريد المصري في عيد الفطر 2024

في الأعياد الرسمية، يتوقف العمل في مكاتب البريد المصري تمامًا، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد ورأس السنة الهجرية، وفقًا لقرار رسمي.

الخدمات التى يقدمها البريد المصرى:

يقدم البريد المصرى العديد من الخدمات للمواطنين ومن ضمنها التالى:

خدمات الأحوال المدنية والتى تشمل استخراج الأوراق التالية :

استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الوفاة

استخراج شهادة قيد عائلي

استخراج بطاقة الرقم القومي حال كونها بدل تالف أو بدل فاقد

استخراج وثيقة زواج / طلاق

: خدمات توثيق الشهر العقاري

تقدم مكاتب البريد المصري خدمات الشهر العقاري ومنها خدمات التوثيق وذلك على مستوى الجمهورية .

خدمات متنوعة للبريد المصرى :

ومن ضمن الخدمات المتعارف عليها للبريد المصرى التالى :

صرف المعاشات والمستحقات الحكومية للمواطنين

فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يمنح العملاء إمكانية إيداع وسحب الأموال من ماكينات الصرف الآلي

التحويلات المالية داخل مصر وخارجها عبر الحوالات البريدية السريعة

الدفع الإلكتروني للفواتير، مثل إعادة شحن كارت الكهرباء ودفع فواتير الخط الأرضي

شراء الشهادات الإدخارية بأسعار تنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى