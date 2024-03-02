أسعار كرتونة رمضان 2024 .. وموعد أول أيام رمضان

زادت التساؤلات عن أسعار كرتونة رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس المقبل وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية خلال الأيام الماضية.

أسعار كرتونة رمضان 2024

أعلنت المحلات التجارية الكبرى في كافة محافظات الجمهورية عن أسعار كرتونة رمضان 2024 والتي تختلف وفقا لمحتوياتها من السلع الغذائية والتي جاءت كما يلي:-

كرتونة صغيرة بسعر 75 جنيه

زجاجة زيت خليط وزن 700 مل.

علبة سمنة نباتي وزن 650 جرام.

كيس أرز وزن 1 كيلو.

كيس سكر وزن 1 كيلو.

كيس مكرونة وزن 400 جرام.

علبة صلصة طماطم وزن 285 جرام.

كيس لوبيا وزن 350 جرام.

طيس فول للتدميس وزن 500 جرام.

كرتونة متوسطة بسعر 175 جنيه

زجاجة زيت خليط وزن 750 مل.

علبة سمنة نباتي وزن 700 جرام.

كيس أرز وزن 1 كيلو.

كيس سكر وزن 1 كيلو.

كيس مكرونة وزن 350 جرام.

علبة صلصة طماطم وزن 285 جرام.

كيس لوبيا وزن 350 جرام.

طيس فول للتدميس وزن 500 جرام.

باكو شاي وزن 40 جرام.

كرتونة كبيرة بسعر 200 جنيه

زجاجة زيت خليط وزن 600 مل.

علبة سمنة نباتي وزن 700 جرام.

3 كيس أرز وزن 1 كيلو.

كيس سكر وزن 1 كيلو.

3 كيس مكرونة وزن 300 جرام.

علبة صلصة طماطم وزن 285 جرام.

كيس لوبيا وزن 350 جرام.

طيس فول للتدميس وزن 500 جرام.

باكو شاي وزن 40 جرام.

كيس ملح 200 جرام.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

يبدأ شهر رمضان المبارك 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء معامل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان والتي لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عقب استطلاع الهلال خلال الايام المقبلة من خلال اللجنة الشرعية لرؤية هلال الشهور الهجرية من خلال مراصد منتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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