السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نصائح للسيطرة على شراهة الأكل خلال رمضان

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

قالت الدكتورة هبة عبد اللطيف، استشاري التغذية العلاجية، إن موجات الجوع الملحة هي السبب في الشعور بالجوع وتناول الطعام بشراهة، وهذا من الأمور الخطر التي تؤثر على أجهزة الجسم الحيوية.

أضافت عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أن الأطعمة المملحة والمسكرة بزيادة هو عبارة عن خلل بهرمونات المخ. 

ونوهت أن التخطيط الغذائي من أهم الأمور التي تقضي على الشراهة في تناول الأطعمة، من خلال وضع خطة غذائية يومية تشتمل على وجبات صحية متوازنة تحتوي على الكميات المناسبة من البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الفواكه، والخضروات.

كما أن تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، من الأمور الهامة التي تساهم في السيطرة على الشراهة في تناول الطعام، فتناول وجبات صغيرة تحتوي على البروتينات والألياف مثل اللوز والفواكه الطازجة للمساعدة في الشعور بالشبع وتقليل الشراهة.

 شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل لتجنب الجفاف وللمساعدة في التحكم بالشهية، بالإضافة إلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون الضارة التي قد تزيد من الشهية.

8 الصبح رمضان التغذية العلاجية استشاري التغذية العلاجية هبة عبد اللطيف فضائية DMC

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات مجلسى الشورى وخبراء القيادة فى إيران

مساعد ترامب السابق: الجرائم بالولايات المتحدة زادت فى الآونة الأخيرة

القاهرة الإخبارية: وفد من منظمة الصحة العالمية يصل مجمع الشفاء الطبى بغزة

إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن حزاما ناريا على دير البلح وسط قطاع غزة

إعلام أمريكى: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن حادث دوار النابلسى "متناقضة"

كيربى: إيصال المساعدات لغزة جوًا عملية صعبة عسكريًا.. ونسعى لإرسالها بحرًا

رئيسة وزراء إيطاليا: يجب احتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: 570 منزلا في شمال إسرائيل أصيبت بالصواريخ خلال الشهر الماضي

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود