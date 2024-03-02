نصائح للسيطرة على شراهة الأكل خلال رمضان

قالت الدكتورة هبة عبد اللطيف، استشاري التغذية العلاجية، إن موجات الجوع الملحة هي السبب في الشعور بالجوع وتناول الطعام بشراهة، وهذا من الأمور الخطر التي تؤثر على أجهزة الجسم الحيوية.

أضافت عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أن الأطعمة المملحة والمسكرة بزيادة هو عبارة عن خلل بهرمونات المخ.

ونوهت أن التخطيط الغذائي من أهم الأمور التي تقضي على الشراهة في تناول الأطعمة، من خلال وضع خطة غذائية يومية تشتمل على وجبات صحية متوازنة تحتوي على الكميات المناسبة من البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الفواكه، والخضروات.

كما أن تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور، من الأمور الهامة التي تساهم في السيطرة على الشراهة في تناول الطعام، فتناول وجبات صغيرة تحتوي على البروتينات والألياف مثل اللوز والفواكه الطازجة للمساعدة في الشعور بالشبع وتقليل الشراهة.

شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل لتجنب الجفاف وللمساعدة في التحكم بالشهية، بالإضافة إلى تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون الضارة التي قد تزيد من الشهية.