الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"عمومية المهندسين" توافق على زيادة معاش الأعضاء لـ 1600 جنيه

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2023 وميزانية 2022، كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024.

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مليار و13 مليون جنيه فائضا بميزانية نقابة المهندسين لعام 2023

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ميزانيات صناديق النقابة

جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2023، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

تحقيق فائض

وكشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض بحوالي مليار و١٣ مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية على:
- زيادة المعاشات 250 جنيهًا، بدءًا من شهر مايو 2024 ليصبح 1600 جنيه، بدلًا من 1350.
- الموافقة على اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية.
- عَقْد جمعية عمومية غير عادية بعد 4 شهور لمناقشة مقترحات هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى لإدارة أصول النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ومناقشة كافة آراء ومقترحات ورؤى المهندسين لتحقيق أفضل فائدة من استثمارات النقابة.

مليار و13 مليون جنيه فائض بميزانية نقابة المهندسين لعام 2023

فيما كشف المهندس الاستشارى محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين خلال الجمعية العمومية العادية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالى مليار و13 مليون جنيه.

 وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2023، أشار" ناصر" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق إيرادات بلغت 3 مليار و461 مليون جنيه تقريبا، بزيادة 958 مليون جنيه تقريبا عن عام 2022، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و448 مليون جنيه تقريبا، بزيادة قدرها حوالى 350 مليون جنيه عن عام 2022.  

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر" إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 1،21 مليار جنيه، بزيادة قدرها 333،47 مليون جنيه عن عام 2022، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 4،55 مليار جنيه بزيادة قدرها 860،47 مليون جنيه عن عام 2022.

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين لنقابة المهندسين اعتماد ميزانية 2023 وميزانية 2022 معية العمومية الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024 امين الصندوق ميزانيات صناديق النقابة

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