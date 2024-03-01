مليار و13 مليون جنيه فائضا بميزانية نقابة المهندسين لعام 2023

كشف المهندس الاستشارى محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين خلال الجمعية العمومية العادية عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالى مليار و13 مليون جنيه.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2023، أشار" ناصر" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق إيرادات بلغت 3 مليار و461 مليون جنيه تقريبا، بزيادة 958 مليون جنيه تقريبا عن عام 2022، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و448 مليون جنيه تقريبا، بزيادة قدرها حوالى 350 مليون جنيه عن عام 2022.



وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر" إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 1،21 مليار جنيه، بزيادة قدرها 333،47 مليون جنيه عن عام 2022، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 4،55 مليار جنيه بزيادة قدرها 860،47 مليون جنيه عن عام 2022.

إجمالى الالتزامات المتداولة

فيما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 801،24 مليون جنيه بزيادة قدرها 172،73 مليون جنيه عن عام 2022.

صندوق النقابة

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2023 فائضا حوالى 4 مليون و174 ألف جنيه، مشيرا إلى أن إيراداتـه بلغت 150 مليونا و409 ألف جنيه تقريبا، فيما بلغت مصروفاته حوالى 146 مليونا و234 ألف جنيه.

وأوضح "ناصر" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائضا، مقداره حوالى مليون و584 ألف جنيه فى عام 2023، حيث بلغت إيراداته 281 مليونا و533 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 279 مليونا و949 ألف جنيه.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 598 ألف جنيه تقريبا.

وفى استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2024، أوضح المهندس الاستشارى محمد ناصر، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالى 3 مليار و14 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالى 2 مليار و749 مليون جنيه تقريبا، ليحقق فائضا متوقعا 264 مليونا و813 ألف جنيه تقريبا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار "ناصر" أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالى 188 مليونا و372 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالى 186 مليونا و220 ألف جنيه، ليحقق فائضا متوقعا 2 مليون و153 ألف جنيه تقريبا.

وأشار أمين الصندوق، إلى أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بحوالى 302 مليون و938 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بحوالى 300 مليون و347 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا حوالى 2 مليون و591 ألف جنيه.

وخلال استعراضه لإجمالى إيرادات صندوق المعاشات خلال الخمس سنوات الأخيرة، كشف أمين صندوق نقابة المهندسين أن الصندوق يشهد تطورا مستمرا فى الفائض، حيث حقق الصندوق فائضا عام 2019 حوالى 365 مليون جنيه، وفى عام 2020 حقق فائضا 621 مليونا، فى حين حقق الصندوق فائضا مليار و70 مليونا عام 2021، فى حين حقق عام 2022 فائضا 405 مليون جنيه، وفى عام 2023 حقق مليار و13 مليون جنيه، مؤكدا أن هذا الفائض يرجع إلى زيادة تحصيل الدمغة الهندسية نتيجة للجهود المبذولة للنقابة والنقابات الفرعية بالإضافة إلى تحصيل الدمغة من شركات جديدة.