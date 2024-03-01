الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بـ1032 مشاركا.. استئناف فعاليات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية للمهندسين

شهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، استئناف الفعاليات بعد صلاة الجمعة بحضور 1032 مهندسًا، وستناقش الجمعية العمومية السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر فى الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

اكتمال نصاب الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

وأعلن المهندس محمود حامد عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال نصاب الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 801 مهندس، وانعقادها في تمام الثانية عشر ظهرًا، وتم رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة.

الجمعية العمومية 

يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.

يذكر أن توافد أعداد من المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، حيث تستمر إجراءات تسجيل الحضور تمهيدًا لانعقادها بعد اكتمال النصاب القانوني.

واعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال جلسته السابقة، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكافة بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024. 

وخلال كلمته الافتتاحية، وجَّه نقيب المهندسين، التهنئة للفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي، قائلًا: "أقدم التهنئة بإنجاز الانتخابات، هذا الاستحقاق الهام جدًا للمهندسين، وتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها"، معربًا عن أمله أن تخرج الجمعية العمومية العادية للنقابة التي تُعقد اليوم الجمعة بالشكل اللائق، وأن تكون ناجحة ومعبرة عن طموحات المهندسين، مستطردًا: "الجمعية العمومية هي جمعية لمجلس النقابة كله، وهو ما يعني أننا يد واحدة ومتضامنون معًا".

جانب من الجمعية العمومية للمهندسين
جانب من الجمعية العمومية للمهندسين
السياسة العامة للنقابة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين نقابة المهندسين صلاة الجمعة اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2023 الموازنة التقديرية لعام 2024

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