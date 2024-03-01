الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

توافد المهندسين للمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية (صور)

المهندسين
المهندسين

توافد أعداد من المهندسين للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، حيث تستمر إجراءات تسجيل الحضور تمهيدًا لانعقادها بعد اكتمال النصاب القانوني.

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إعمالًا للقانون.. تأجيل "عمومية المهندسين" لمدة ساعتين

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انطلاق الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.. وتناقش 10 بنود

 

يُذكر أن المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، قد أعلن تأجيل انعقادها، لمدة ساعتين، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.

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