الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.. وتناقش 10 بنود

جمعية عمومية للمهندسين
جمعية عمومية للمهندسين

انطلقت منذ قليل، الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بأرض المعارض في مدينة نصر.

وأوضحت النقابة في دعوتها، أن الحضور للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة (2022)، طبقا لأحكام المادة رقم (13) من قانون النقابة. 

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ووفق الضوابط، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربـع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، كما أنه لا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

جدول الأعمال 

وتناقش الجمعية جدول أعمال من 10 بنود كالتالي:

1- الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

۲- مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي.

3- عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2023م وموازنات النقابة للعام المالي 2024م بواسطة المهندس/ أمين الصندوق.

٤- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2023م.

5- عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2023 م. 

6- اعتماد ميزانيات النقابة عن عام 2023م.

7- اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2024م.

8- اعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية. 

9- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

10- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

جدير بالذكر أنه لإتاحة الفرصة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فإن النقابة سوف تقوم بتحصيل الاشتراكات صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية.

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