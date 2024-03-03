مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2024.. وموعد عمل البنوك

بتسأل أكثر من 6 ملايين شخص عن مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2024 في كافة محافظات الجمهورية والتي تختلف عن مواعيد العمل في الأيام الأخرى طوال العام وذلك لارتباط مواعيد التشغيل بمواعيد الافطار وزحمة المواصلات العامة في الشوارع الرئيسية.

مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2024



أعلنت الشركات الحكومية والهيئات والمؤسسات والوزارات عن مواعيد عمل الموظفين في شهر رمضان 2024 والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا والتي تعتبر مواعيد العمل الرسمية ويتم استقبال المواطنين خلال تلك الفترة لانجاز كافة الخدمات المطلوبة سواء كانت اوراق أو سداد رسوم لانهاء الخدمات المتنوعة والمختلفة وذلك طوال أيام الأسبوع فيما عدا أيام العطلات الأسبوعية.

ويحصل موظفي الدولة على إجازة أسبوعية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع فيما لا يتضمن الشهر الكريم هذا العام اي إجازة رسمية والتي يحصل فيها موظفي القطاع العام والخاص على إجازة مدفوع الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 1445

يعمل موظفي القطاع المصرفي المصري خلال شهر رمضان المبارك 2024/1445 خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وذلك في كافة فروع البنوك في المحافظات حيث يتم استقبال العملاء خلال تلك الفترة لانهاء أعمال السحب والايداع وما إلى ذلك من خدمات بنكية الإلكترونية والتي يقدمها كافة البنوك المصرية للعملاء.

ويستمر العمل بالخطة الرقمة في كافة البنوك من خلال خدمات الانترنت البنكي من خلال ماكينات الصف الآلي ATM والتي يتم تغذيتها باستمرار للسحب والإيداع ودفع الفواتير الشهرية لكافة المرافق الحكومية مثل الكهرباء والماء والغاز بجمع محافظات الجمهورية.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان



تعمل كافة مكاتب البريد خلال شهر رمضان المبارك بجميع محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساء وذلك وفقاً لقرار التشغيل الصادر عن الهيئة القومية للبريد المصري في رمضان خلافا لمواعيد العمل في الأيام العادية طوال أيام العام حيث يتم استقبال العملاء خلال تلك الفترة فيما عدا يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للموظفين.

اقرأ المزيد

موعد استطلاع هلال شهر رمضان