السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على طرفي الصراع في مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب
صيد العقارب

يواصل أبطال وصنّاع  مسلسل "صيد العقارب"  بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير العمل الفني المقرر عرضه حصريًا عبر قناة cbc، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

 

مسلسل صيد العقارب

تجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية في مسلسل "صيد العقارب" إذ أنها تعمل في تجارة السموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، وتتعرض هذه الفتاه “غادة عبد الرازق” إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من  الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال.

قصة مسلسل صيد العقارب

تتركز قصة مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل كبير حول عالم السموم والأخطار التي يمكن أن تنتج منه، كما يتميز هذا المسلسل بعنصر التشويق والإثارة والتي لا يمل منها الجمهور.

مسلسل صيد العقارب تتمحور بشكل أساسي حول شخصية الدكتورة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من الأعمال التي تنتمي لـ30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.

صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل غادة عبد الرازق دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة غادة عبد الرازق رياض الخولي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود