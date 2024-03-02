مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على طرفي الصراع في مسلسل صيد العقارب

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير العمل الفني المقرر عرضه حصريًا عبر قناة cbc، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل صيد العقارب

تجسد غادة عبدالرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية في مسلسل "صيد العقارب" إذ أنها تعمل في تجارة السموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوجها ثم تتصاعد الأحدث وغادة عبد الرازق تحاول الانتقام لحق شقيقها، وتتعرض هذه الفتاه “غادة عبد الرازق” إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال.

قصة مسلسل صيد العقارب

تتركز قصة مسلسل صيد العقارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل كبير حول عالم السموم والأخطار التي يمكن أن تنتج منه، كما يتميز هذا المسلسل بعنصر التشويق والإثارة والتي لا يمل منها الجمهور.

مسلسل صيد العقارب تتمحور بشكل أساسي حول شخصية الدكتورة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من الأعمال التي تنتمي لـ30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبيرتين، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان، ومن إخراج أحمد حسن.