السبت 02 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "صيد العقارب"

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون الدراما، والذي من المقرر انطلاقه في شهر رمضان الكريم، والذي يتسابق فيه عدد من الأعمال الدرامية، وفي رمضان 2024 ينضم مسلسل النجمة غادة عبد الرازق "صيد العقارب" إلى ذلك الماراثون.

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ويتساءل الكثيرون عن موعد مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق. 

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل صيد العقارب في موسم رمضان المقبل، كما من المتوقع أن يبدأ عرض المسلسل مع بداية الشهر الكريم.

ومسلسل "صيد العقارب" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي ستعرض على 15 حلقة مما يبشر بإطار أحداث متسارع ومشوق بشكل كبير.

قصة مسلسل صيد العقارب

أما عن قصة مسلسل صيد العقارب فهي حول شخصية الدكتورة عايدة والتي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق" وهي تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب.

تظهر عايدة من خلال احداث المسلسل كذلك بأنها سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، ولكنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

ومن المقرر أن يعرض مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عهبد الرازق حصرياً على قناة CBC ومنصة Watch it، ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وكانت منصة Watch it قد روجت لـ مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أما عن أبطال مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذين يشاركون النجمة غادة عبدالرازق البطولة هم:

الفنانة غادة عبد الرازق.

الممثلة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الممثل رياض الخولي.

الممثلة صفاء جلال.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

كذلك الممثل ميار الغيطي.

الممثل عماد صفوت.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الممثل أحمد جمال سعيد.

الممثلة مي القاضي.

الفنان عزوز عادل.

الممثل أحمد ماجد.

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