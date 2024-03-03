مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024.. وأول أيام الشهر الكريم

زاد البحث عن مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك والذي أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري حيث يرغب الملايين من مستقبلي عربات المترو معرفة مواعيد التشغيل خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024

جاءت مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024 والتي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق المترو كما يلي:-

ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة لمترو الانفاق في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا فيما يقوم آخر مترو بالخط الأول ( حلوان _ المرج) في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحا.

ويقوم آخر قطار في الخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة _ المنيب) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بينما يقوم آخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور في تمام الساعة الثانية عشر وسبع دقائق وآخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة الثانية عشر وثمان وثلاثين دقيقة.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن مواعيد استقبال العملاء خلال أيام شهر رمضان المبارك 2024 _ 1445 حيث تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا فيما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتعمل الفترة المسائية لكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بعد الفطار من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الحادية عشر مساءا وفقا لضوابط العمل التي يتم اعلانها من قبل الهيئة لضمان تقديم كافة الخدمات للمواطنين دون ضغط أو إهدار للوقت والجهد.

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

يبدأ شهر رمضان المبارك 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أجرها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 من قبل مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتابعة بشكل رسمي لدار الإفتاء المصرية.