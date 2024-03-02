السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مواعيد عمل مترو الأنفاق فى شهر رمضان 2024 وأسعار الاشتراكات

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

مواعيد عمل مترو الأنفاق فى شهر رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

مواعيد عمل مترو الأنفاق فى شهر رمضان 2024

نشرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خريطة مواعيد عمل المترو خلال شهر رمضان المبارك 2024 .

وأوضحت الشركة من خلال البيان الذى نشرته على موقعها الإلكترونى خطة عمل المترو فى الشهر الكريم 2024، لافتة إلى أن موعد أول قطار مترو يتحرك من جميع المحطات الانتهائية فى الخامسة وربع صباحا، وآخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا، وآخر قطار بالخط الثانى من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا، وآخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقايق صباحا، وآخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا

رابط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 الخط الثالث

وأردفت الشركة قائلة إن مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا، ومحطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا، أما محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثانى مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

مواعيد أتوبيسات النقل العام المقترح العمل بها

هيئة النقل العام بالقاهرة المسئولة عن تشغيل القطارات لم تعلن حتى اللحظة عن خريطة المواعيد الجديدة للقطارات خلال شهر رمضان الكريم 2024، ولكن من المتوقع والمتعارف عليه هو تغير  المواعيد المعتادة للتوافق مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم حيث سيتم خروج 50% من سيارات الأسطول فى المواعيد المعتادة المعمول بها حاليا الساعة 5 صباحا، ويستمر خروج باقى القطارات  50%، تدريجيا حتى الساعة 8:30 صباحا، وبما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية وهو ما سيسهم فى مواجهة ذروة الصباح والتى تبدأ متأخرة عن الأيام العادية لظروف الشهر الكريم

إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم

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أسعار اشتراكات مترو الأنفاق 

اشتراك لمدة شهر للجمهور

 

اشتراك منطقة واحدة بسعر 230 جنيها

 

اشتراك منطقتين بسعر 290 جنيها

 

اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 340 جنيها

 

اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 450 جنيها

 

اشتراك ربع سنوي "3 أشهر" للجمهور:

 

اشتراك منطقة واحدة بسعر 625 جنيهًا

 

اشتراك منطقتين بسعر 790 جنيها

 

اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 1000 جنيه

 

اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 1250 جنيها

 

اشتراك سنوي "12 شهرا" للجمهور:

اشتراك خطين: 3175 جنيها

 

اشتراك 3 خطوط: 4000 جنيه

مواعيد عمل مترو الأنفاق شهر رمضان 2024 الشركة المصرية إدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

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