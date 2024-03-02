أدعية استقبال شهر رمضان 2024 للتقرب إلى الله وزيادة البركة

تعتبر أدعية استقبال شهر رمضان 2024 من الأمورالمهمة التي يقبل عليها الكثير من المسلمين مع اقترب الشهر المبارك ومع حلول هذا الشهر الفضيل ينشغل الكثيرون بالبحث عن أدعية استقبال شهر رمضان 2024 استعدادا لاستقبال شهر الخير الذي يحمل في طياته العديد من البركات والرحمة.



أدعية استقبال شهر رمضان 2024

تعتبر الأدعية جزءًا أساسيًا من حياة المسلمين، خاصة في شهر رمضان، الذي يعتبر شهر العبادة والتأمل، ومن أكثر مايتم التركيز عليه هي الأدعية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية، بهدف الاستفادة منها خلال هذا الشهر الكريم وإليكم أدعية استقبال شهر رمضان 2024 للتقرب إلى الله

1. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه الخير والمغفرة ومتعنا بتلاوة القرآن وتدبره.

2. اللهم أهل علينا شهرك المبارك ونحن في أتم صحة وعافية واسترنا بسترك الجميل وأهله علينا بكل خير يارب العالمين.

3. اللهم اجعله شهرًا تنصلح فيه أمورنا، وتستقيم فيه حياتنا، وترزقنا فيه كل الخير في الدنيا والآخرة.

4. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا.

5. يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

6. اللهم اجعله شهرا مباركا علينا جميعا ولاتكلنا لأنفسنا طرفه عين اجعله شهر خير ورحمة.

7. اللهم اهدنا فيه لما فيه رضاك، وجنبنا فيه ما فيه سخطك، ووفقنا فيه لصالح الأعمال.

8. اللهم ارزقنا فيه صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن، واجعلنا من عتقائك من النار.

9. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واكتبنا من المغفور لهم، واجعلنا من عتقائك من النار.

10. اللهم اجعلنا فيه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.



أدعية شهر رمضان 2024 لزيادة البركة

اللهم أجعل رمضان شهرًا مباركًا على الأمة الإسلامية، واجعله شهر خير ورحمة.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ارزقنا فيه صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن، واجعلنا من عتقائك من النار.

ربنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

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