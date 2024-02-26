الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 الخط الثالث

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت شركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري عن الحاجه لتعيين عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وظائف مترو الأنفاق 2024

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إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور.

رابط التقديم على وظائف مترو الأنفاق 

يحاول كثيرون الاستعلام عن لينك للوظائف التى يتم الاعلان عنها خلال هذا عام 2024 للدخول على تلك الوظائف الشاغرة والتقديم فيها لاسيما انها فرصة ينتظرها الكثيرون إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي: هنا.

 كما يمكنك مشاركة هذا الرابط مع كل المهتمين.

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شروط وظائف مترو الأنفاق الخط الثالث

حيث وضعت الشركة عدد من الشروط منها إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.

وفضلت الشركه المتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

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جدير بالذكر أن الشركة الفرنسة لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، تشغل 6 محطات تجريبيا هي "السـودان، إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور روض الفرج"، استعدادا لافتتاحها رسميا.

وقال مصدر خاص في الهيئة القومية للأنفاق، إن تلك المحطات تابعة للجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B الذي يمتد بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هي محطة نفقية (السودان)، و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية - محطة الطريق الدائري - سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري  لتحقيق تبادل الخدمه بينهما- ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

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