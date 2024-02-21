الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024 ورابط التقديم

الأوقاف
الأوقاف

تتزايد عمليات البحث عن رابط نتائج مسابقة وظائف الأوقاف 2023 عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتائج مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

وتقدم لهذه الوظائف آلاف الشباب من الخريجين من مختلف المحافظات كونها وظيفة في الجهاز الإداري للدولة تشمل كافة المزايا التأمينية والإجتماعية.

موعد التقديم في وظائف الأوقاف 2024 

يمكنك التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024 إلكترونيًا عبر "بوابة الوظائف الحكومية" من 1 مارس 2024 إلى 16 مارس 2024 على الرابط التالي:  اضغط هنا.

تفاصيل مسابقة وزارة الأوقاف 2024 

تشمل وظائف وزارة الأوقاف لعام 2024 إمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الدعوة الإسلامية، وذلك وفق ما ورد في الإعلان الجديد

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. المؤهلات المطلوبة في المسابقة

رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. والتخصصات المطلوبة

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. وعدد الوظائف الشاغرة

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024

المستندات المطلوبة للتقديم:

1. صورة شخصية.

2. الرقم القومي وجه الأول ساري المفعول.

3. الرقم القومي وجه الثاني ساري المفعول.

4. شهادة المؤهل الدراسي.

5. شهادة المؤهل الأعلى إن وجد.

6. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف "وجهين بحسب الأحوال".

7. الموقف من الخدمة العسكرية.

8. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

9. إيصال الإيداع البنكي.

نتيجة مسابقة الأوقاف 2023 

نُشر رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف الأوقاف لشغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024 

يمكنك الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف من خلال زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية واتباع الخطوات التالية:

1. افتح رابط نتيجة مسابقة الأوقاف من هنــــــــــــــــا

2. اختر الاستعلام من القائمة العلوية.

3. أدخل الرقم القومي.

4. أدخل رقم التقديم.

5. اضغط على زر الاستعلام.

التظلم على نتيجة مسابقة الأوقاف 2024

سيتم فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف بدءًا من يوم غد الأربعاء 21 فبراير 2024، ولمدة أسبوعين، حسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي.

txt

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. المؤهلات المطلوبة في المسابقة

txt

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن بدء التسجيل فى مسابقة «الأزهرى الصغير»

وظائف الأوقاف 2024

 تأتي هذه المسابقة كجزء من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، حيث يهدف إلى شغل 3000 وظيفة للأئمة و3000 وظيفة للعمال بالوزارة على مدى 3 أعوام مالية.

إقرأ أيضًا: رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. المؤهلات المطلوبة في المسابقة

وظائف الأوقاف مواصفات وظائف الأوقاف 2024 نتيجة مسابقة الأوقاف 2023 مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة وزارة الأوقاف بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. المؤهلات المطلوبة في المسابقة

الأكثر قراءة

عاجل| مساعٍ أمريكية لوقف إطلاق النار فى غزة قبل رمضان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية