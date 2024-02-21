خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024 ورابط التقديم

تتزايد عمليات البحث عن رابط نتائج مسابقة وظائف الأوقاف 2023 عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتائج مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

وتقدم لهذه الوظائف آلاف الشباب من الخريجين من مختلف المحافظات كونها وظيفة في الجهاز الإداري للدولة تشمل كافة المزايا التأمينية والإجتماعية.

موعد التقديم في وظائف الأوقاف 2024

يمكنك التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024 إلكترونيًا عبر "بوابة الوظائف الحكومية" من 1 مارس 2024 إلى 16 مارس 2024 على الرابط التالي: اضغط هنا.

تفاصيل مسابقة وزارة الأوقاف 2024

تشمل وظائف وزارة الأوقاف لعام 2024 إمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الدعوة الإسلامية، وذلك وفق ما ورد في الإعلان الجديد

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024

المستندات المطلوبة للتقديم:

1. صورة شخصية.

2. الرقم القومي وجه الأول ساري المفعول.

3. الرقم القومي وجه الثاني ساري المفعول.

4. شهادة المؤهل الدراسي.

5. شهادة المؤهل الأعلى إن وجد.

6. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف "وجهين بحسب الأحوال".

7. الموقف من الخدمة العسكرية.

8. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

9. إيصال الإيداع البنكي.

نتيجة مسابقة الأوقاف 2023

نُشر رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة وظائف الأوقاف لشغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الأوقاف 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف من خلال زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية واتباع الخطوات التالية:

1. افتح رابط نتيجة مسابقة الأوقاف من هنــــــــــــــــا.

2. اختر الاستعلام من القائمة العلوية.

3. أدخل الرقم القومي.

4. أدخل رقم التقديم.

5. اضغط على زر الاستعلام.

التظلم على نتيجة مسابقة الأوقاف 2024

سيتم فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف بدءًا من يوم غد الأربعاء 21 فبراير 2024، ولمدة أسبوعين، حسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي.

وظائف الأوقاف 2024

تأتي هذه المسابقة كجزء من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، حيث يهدف إلى شغل 3000 وظيفة للأئمة و3000 وظيفة للعمال بالوزارة على مدى 3 أعوام مالية.

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