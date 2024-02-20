الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. المؤهلات المطلوبة في المسابقة

وزارة الأوقاف 2024
وزارة الأوقاف 2024

زاد البحث عن رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود وظائف شاغرة للذكور فقط في مديريات الأوقاف المصرية في جميع محافظات الجمهورية.

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024

ويمكن لخريجي كليات جامعة الأزهر استخدام رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المتقدم البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة عبر الموقع الالكتروني لتسجيل طلب الالتحاق بالوظائف الشاغرة.

ويشترط في المتقدمين للحصول الوظائف الشاغرة بمديريات الأوقاف أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 40 عاما بدلا من 35 عاما للمتقدمين على وظائف الإمامة أو العمال وان يكون تقدير المتقدم في المؤهلات العليا المطلوبة مقبول بحد أدنى كما يمكن لأصحاب المؤهلات الأقل من المتوسط التقديم لشغل وظائف العمالة في المساجد.

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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التسجيل عبر بوابة الوظائف الإلكترونية

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رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024 .. والتخصصات المطلوبة


المؤهلات المطلوبة في مسابقة الأوقاف 2024

أكد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك أكثر من 2000 وظيفة شاغرة في مديريات الأوقاف تنقسم كما يلي:-

وظائف إدارية (مدير عام، مدير إدارة، موظف إداري).
وظائف فنية (إمام، خطيب، مؤذن، قارئ قرآن، محفظ قرآن).
وظائف خدمية (عامل، حارس).

وتتلخص المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف فيما يلي:-

كلية الشريعة الإسلامية.
كلية أصول الدين.
كلية اللغة العربية.
كلية القرآن الكريم.
كلية الدعوة الإسلامية.
كلية الإعلام جامعة الأزهر.
كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية.
كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.
كلية التربية جامعة الأزهر شعبة (الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية).

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بوابة الوظائف الحكومية.. رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة

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عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

 

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة في وزارة الأوقاف وفقا للإعلان الذي أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتحميل الأوراق التالية والتي تتلخص فيما يلي:-

شهادة ميلاد المتقدم مميكنة.

الموقف من التجنيد العسكري للذكور.

المؤهل الدراسي موضح به بيانات التخرج ( السنة، الجامعة، التاريخ، التقدير،...).

بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على الوظائف الشاغرة.

 

اقرأ المزيد

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 

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